"فايزر" بعد إعلانها عن لقاح "كورونا": "يوم عظيم للعلم والإنسانية"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أبرمت شركتا صناعة الأدوية الأميركية «فايزر»، والتكنولوجيا الحيوية الألمانية «بيونتك»، عقداً بقيمة 1.95 مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتقديم 100 مليون جرعة من لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما توصلتا إلى اتفاقات توريد مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا واليابان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا: «اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية، وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا في وقت يحتاجه العالم بشدة مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاما قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك، أوغور شاهين، لـ«رويترز» أنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد.

وتوقعت الشركتان أنهما ستصنّعان ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام الجاري 2020، وحتى 1.3 مليار جرعة عام 2021.

وكانت شركتا «فايزر»، و«بيونتك»، أعلنتا اليوم، أن لقاحهما التجريبي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فعال في الحماية من الفيروس بأكثر من 90 في المئة، وقالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت الحماية ضد الفيروس لدى من أخذوا اللقاح، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

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