أبوالغيط مهنئا بايدن: نقدر العلاقة المهمة بين الجامعة العربية وأميركا

المصدر: القاهرة - د ب أ

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التهنئة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جو بايدن، متمنياً له ولنائبته كامالا هاريس ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح وخاصة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات.

وعبر أبو الغيط، في رسالة التهنئة التي وجهها لبايدن، عن تقديره للعلاقة المهمة ومتعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والولايات المتحدة.

وكشف عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأميركية المقبلة في سبيل تعزيز المصالح المشتركة للجانبين في المنطقة ودفع أجندة السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.

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