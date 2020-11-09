شركة ألمانية تعلن عن لقاح يحمي من "كورونا" بنسبة 90%

المصدر: ماينتس- د ب أ

ظهرت لأول مرة، اليوم الاثنين، نتائج مؤقتة من مرحلة حاسمة من الاختبارات للحصول على تصريح بتداول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوروبا.

وأعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية في مدينة ماينتس اليوم أنه وفقاً لهذه البيانات يوفر لقاحها أكثر من 90 بالمئة من الحماية ضد فيروس كورونا، مضيفة أنها تعتزم أن تقدم مع شركة "فايزر" الأميركية العملاقة، التي تتعاون معها في تطوير اللقاح، بطلب للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اعتباراً من الأسبوع المقبل على الأرجح.

وسجّلت البورصات الأوروبية ارتفاعاً كبيراً، في منتصف اليوم، بعد الإعلان عن فعّالية اللقاح، وسجّلت أسواق المال الأوروبية ارتفاعاً كبيراً بنسبة تفوق 5% في باريس وفرانكفورت وميلانو وبنسبة 3,29% في لندن.

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