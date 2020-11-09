بوتين لن يهنئ بايدن إلا بعد نشر النتائج الرسمية

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعتزم تهنئة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، حتى يتم نشر النتائج الرسمية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "نعتبر أن من الصواب الانتظار لحين إعلان النتائج الرسمية للانتخابات".

وعلى النقيض من هذا الموقف، كان بوتين أحد أوائل قادة العالم في تهنئة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد فوزه بانتخابات عام 2016 .

وكان بوتين بعث برسالة إلى ترامب بعد يوم واحد من الانتخابات، في 9 تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016، قال فيها: "أتمنى للسيد ترامب النجاح في عمله المهم كرئيس دولة"، وفقا للبيان الذي أصدره الكرملين في ذلك الوقت.

وكان ترامب أعرب عن إعجابه ببوتين خلال حملته لانتخابات 2016، وقال إنه سيعمل على تحسين العلاقات مع روسيا.

أما بايدن فيتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه روسيا، بما في ذلك تكرار المزاعم بأن روسيا تدخلت في السباق الرئاسي لعام 2016 والذي انتهى بانتخاب ترامب.

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