11 قتيلاً في هجوم على موقع للجيش العراقي ببغداد

المصدر: بغداد - رويترز

قالت مصادر في الشرطة ومسعفون بالعراق، اليوم الاثنين، إن مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 11 شخصاً وأصابوا ثمانية آخرين من بينهم جنود في هجوم على موقع للجيش العراقي في غرب بغداد.

وأضافت المصادر أن المسلحين هاجموا في أربع سيارات الموقع في حي الرضوانية بجنوب غرب بغداد بالقنابل اليدوية والأسلحة الآلية.

وقالت مصادر بالشرطة إن قوات الجيش والشرطة بدأت عملية بحث عن المهاجمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news