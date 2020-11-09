تحسن حالة الرئيس الجزائري المُصاب بـ"كورونا"

المصدر: الجزائر - أ ف ب

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أنّ الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والموجود في ألمانيا "في تحسن إيجابي".

ويُعالج تبون (74 عاماً)، في مستشفى ألماني متخصّص منذ 28 أكتوبر الماضي.

وجاء في البيان على الموقع الرسمي للرئاسة الجزائريّة أنّه "التزاماً بإطلاع الرأي العام على مستجدّات الحالة الصحّية للرئيس عبد المجيد تبون، الموجود في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، يؤكّد الطاقم الطبّي أنّ الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأنّ وضعه الصحّي في تحسّن إيجابي".

وجاء في بيان ثانٍ نشرته رئاسة الجمهوريّة الجزائرية: "يتوجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه الكبير حول رئيسه، ويقدّر عالياً دعواته له بالشفاء وتمنّيات الاطمئنان الصادقة".

وأضاف البيان: "يطمئن الرئيس الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأنّ وضعه الصحي في تحسّن".

وتابع: "يُسجّل رئيس الجمهورية، بامتنان، برقيّات الشفاء والاطمئنان الواردة من ملوك ورؤساء الدول والحكومات وكذا الهيئات والمنظمات الدوليّة، شاكرا لهم اهتمامهم".

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