نتنياهو يهنئ بايدن على فوزه في الانتخابات.. ويشكر ترامب

المصدر: القدس - رويترز

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات، مشيداً بتحالف قوي قد تلقي خلافات، حول السياسة إزاء إيران والفلسطينيين، بظلالها عليه.

وكتب نتنياهو على «تويتر»، الذي لايزال يعرض صورة له مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب: «تهانينا إلى جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، تربطنا أنا وأنت يا جو علاقة شخصية دافئة ممتدة منذ قرابة 40 عاماً، وأعلم أنك صديق رائع لإسرائيل، وأتطلع إلى العمل معكما لتعزيز التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل».

وتوجه نتنياهو بالشكر لترامب في تغريدة أخرى.

وقال: «أتوجه بالشكر إليك يا دونالد ترامب على الصداقة التي أظهرتها لدولة إسرائيل، ولي شخصياً، بالاعتراف بالقدس والجولان، وبمجابهة إيران، وباتفاقات السلام التاريخية، وبالوصول بالتحالف الأميركي - الإسرائيلي إلى آفاق غير مسبوقة».

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