قرية هندية تحتفل بانتخاب ابنتها نائبة للرئيس الأميركي

المصدر: تشيناي (الهند) - رويترز

أطلق هنود الألعاب النارية اليوم الأحد وأقاموا صلوات شكر لانتخاب كاملا هاريس نائبة للرئيس الأميركي الجديد ووصفوا انتخابها بأنه لحظة فخر للأميركيين من أصل هندي.

ودخلت هاريس، المولودة لأم هندية وأب من جاميكا هاجر كل منهما إلى الولايات المتحدة للدراسة، التاريخ عندما صارت أول امرأة تفوز في انتخابات بثاني أكبر منصب أميركي.

وفي قرية أجدادها تولاسندرابورام في جنوب الهند والتي تبعد نحو 8000 كيلومتر عن العاصمة الأميركية واشنطن رفع أطفال صورا لهاريس بينما تجمع الناس في معبد فرحا بالفوز الذي حققته مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

ورسمت نسوة جداريات في باحة المعبد وعزف موسيقيون مقطوعات تقليدية.

وقال آر كاماراج وهو وزير في حكومة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند شارك في الاحتفال «هناك الآن امرأة جذورها في هذه القرية الصغيرة تشغل أحد أرفع المناصب في الولايات المتحدة. هذه لحظة فخر».

وكثيرا ما روت هاريس، التي زارت القرية عندما كانت في الخامسة، ذكرياتها عن سيرها مع جدها لأمها على الشاطئ في مدينة تشيناي الجنوبية خلال الرحلات السنوية من الولايات المتحدة إلى الهند.

وقالت هاريس في خطاب عام 2018 إن حواراتها مع جدها تركت أثرا عميقا على شخصيتها.

وظلت هاريس على اتصال وثيق بأسرتها في الهند وقال خالها إنه يعتزم حضور مراسم تنصيبها في يناير المقبل.

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