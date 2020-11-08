لماذا اطلق المصريون على ترامب لقب «الحاج أبوحنان»

المصدر: خالد محمود -القاهرة

تصدر هاشتاغ أبوحنان، وهو اللقب الذي أطلق على الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الترند أول من امس (السبت) بعد أن تخطى رقم المليون مشارك.

وكان الإعلامي ومقدم برنامج (الحكاية ) على برنامج «أم بي سي» عمرو أديب قد أطلق هذا اللقب على ترامب من فترة طويلة، لكن اللقب اكتسب شهرة واسعة أثناء الانتخابات الأميركية وانتشر استخدامه على وسائل التواصل في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويعود الاسم في الأصل إلى عبارة رددها الفنان حجاج عبد العظيم في مسرحية «حكيم عيون» أثناء قيامه طبقا لأحداث المسرحية بخطبة فتاة لشخص يقوم بدوره الفنان كريم عبد العزيز، واشترك في هذه المسرحية أيضا الفنان أحمد حلمي والفنان الراحل علاء ولي الدين، وكتبها احمد عبدالله وأخرجها هاني مطاوع.

وتدور أحداث المسرحية حول عائلة تتكون من نادر «الأخ الأكبر» الذي يعمل ممرضا في إحدى العيادات ولكنه يخدع إخوته ويخبرهم بانه يعمل «حكيم عيون» وحلمي الذي يقوم بالغناء في الأفراح ومحفوظ الذي يزال يدرس وثابت «العم» الذي يتعاطى الحشيش دون دفع ثمنه فيقوم بإعطاء تاجر الممنوعات كرسي اثري كثمن فيعلموا أن هذا الكرسي اثري فيقوموا بالبحث عنه.

وعلق الإعلامي عمرو أديب على ما يفعله ترامب في الأيام الأخيرة في تغريدة بقوله «أبوحنان ناوي يجرجر أميركا كلها في المحاكم»، كما علق مساء السبت على خبر صعود بايدن وهزيمة ترامب غير الرسمية بقوله «أبوحنان مشي..أبوعنتر وصل..مع السلامة ياحاج أبوحنان حمدلله ع السلامة ياحاج أبوعنتر».

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