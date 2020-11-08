ظهور إصابة جديدة بأنفلونزا الطيور في اليابان

المصدر: طوكيو - د ب أ

تم تأكيد ظهور حالة إصابة جديدة بمرض أنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بمقاطعة كاجاوا في غرب اليابان، بحسب ما أعلنته الحكومة المحلية اليوم الأحد، في ثاني موجة لتفشي أنفلونزا الطيور في اليابان هذا العام.

وأفادت وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء بأنه يعتقد أن الفيروس ينتمي لسلالة تسبب مرض شديد.

ومن المقرر أن يتم إعدام نحو 48 ألف دجاجة يتم تربيتها في المزرعة بمدينة هيجاشيكاجاوا.

في الوقت نفسه، طلبت الحكومة المحلية من ثلاث مزارع لتربية الدواجن، تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من المزرعة المتضررة، عدم نقل الدجاج والبيض الخاص بها.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قال مؤخرا في اجتماع بشأن تفشي المرض، إن الحكومة المركزية "ستتخذ إجراءات كافية لمنع انتشار العدوى".

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