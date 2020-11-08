«تويتر» يضع إشارة على عبارة «الرئيس المنتخب بايدن»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اعتبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن تغريدات تشير إلى جو بايدن على أنه «الرئيس المنتخب للولايات المتحدة»، سابقة لأوانها، مع استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية، وسط تقدم المرشح الديمقراطي على دونالد ترامب. ووضع «تويتر» على التغريدات، التي تشير إلى نائب الرئيس السابق بلقب «الرئيس المنتخب»، ونائبته المرشحة كامالا هاريس، على أنها «نائبة الرئيس المنتخب»، إشارة تقول إن الفرز لم ينتهِ بَعْدُ. ووضع «تويتر» الإشعار أسفل تغريدة، نشرها المؤسس المشارك للتحالف الديمقراطي، سكوت دوركين، واستخدم فيها اللقبين للإشارة إلى بايدن وهاريس.

وعمل موقعا: «تويتر»، و«فيس بوك»، على تأشير منشورات وحجبها، أو الحد من انتشارها، عندما تتضمن إعلاناً سابقاً لأوانه، أو هجمات على عملية التصويت.

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