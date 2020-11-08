السحابة السوداء تفاقم من خطر «كورونا» في نيودلهي

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

أعلنت العاصمة الهندية، أمس، عن أكبر ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المسبب لمرض «كوفيد-19»، وسط تحذيرات من أن مستويات تلوث الهواء المرتفعة قد تجعل الوضع أسوأ.

وقالت وزارة الصحة، في نشرة لها، إن نيودلهي أعلنت عن تسجيل 7178 حالة جديدة، أول من أمس، حيث اقترب العدد الإجمالي على مستوى البلاد من 8.5 ملايين.

وتأتي الحالات المتزايدة في نيودلهي خلال موسم احتفالي تكتظ خلاله الأسواق بالأشخاص، ووسط ارتفاع موسمي في معدلات التلوث، التي يفاقم منها حرق مخلفات المحاصيل في الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة.

وحذر خبراء الصحة من أن مستويات التلوث المرتفعة، التي يتم رصدها سنويا في شهري أكتوبر ونوفمبر، ستؤثر سلباً في الأشخاص الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بـ«كوفيد-19». ووصل معدل تلوث الهواء في محطات رصد عدة، أمس، إلى «تصنيف مرتفع»، حيث غطى ضباب كثيف العاصمة وضواحيها. ووجدت دراسات علمية أن التعرض لتلوث الهواء المتزايد يمكن أن يرفع معدل الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19».

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