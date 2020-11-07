ترامب يتهم بايدن بالتزييف.. ويؤكد: الانتخابات لم تحسم بعد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لم تحسم بعد.

أضاف ترامب في بيان له: "بايدن يتعجل إعلان فوزه زيفاً".

وأكد ترامب أن حملته سترفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين المقبل.

وتابع ترامب في بيانه: "نحن نعلم جميعاً لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفاً، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".

وأضاف ترامب: "الحقيقة هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد".

وكانت وسائل إعلام أميركية بينها "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز"، أعلنت مساء اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بعد حصوله على 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا، ليهزم بذلك خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

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