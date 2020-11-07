ترامب يغادر البيت الأبيض ويصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

غادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، اليوم السبت، للمرة الأولى منذ يوم الانتخابات الثلاثاء الماضي، متوّجها إلى نادي الغولف الذي يملكه في ضواحي فرجينيا، فيما يتواصل فرز الأصوات وسط تقّدم خصمه جو بايدن في ولايات حاسمة.

وبعد كلمتين ألقاهما من البيت الأبيض في الأيام الأخيرة، غادر ترامب مقر الرئاسة إلى "نادي ترامب الوطني للغولف" في ولاية فرجينيا.

ويقف بايدن على قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالرئاسة، ومن شأن فوزه بولاية بنسلفانيا حيث يتصدّر النتائج حاليا، أن يمنحه العدد الكافي من أصوات كبار الناخبين، وبالتالي فوزه بالانتخابات.

من جهته، أطلق ترامب تغريدة قال فيها: "أنا فزت بهذه الانتخابات، وبفارق كبير!"، سرعان ما أرفقتها إدارة المنصة بتحذير للمتابعين من عدم دقّتها.

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