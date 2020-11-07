وزير خارجية ألمانيا عن الانتخابات الأميركية: على الجميع التحلي بالصبر

المصدر: برلين -د.ب.أ

في ضوء النتائج غير الواضحة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى التحلي بالصبر.

وذكر وزير الخارجية الألماني، في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على حق حيث، قال: «على الجميع التحلي بالصبر.. نتائج الانتخابات متقاربة في كل مكان».

وذكر ماس أنه لا يعتبر إعادة الفرز في حال الفروق الضئيلة بالنتائج «عملية إشكالية إلى هذا الحد»، موضحاً أن هذه هي الحال، أيضاً، في ألمانيا، مع الفوارق الضئيلة في نتائج الانتخابات، وقال: «مازلت آمل أن تكون هناك نتيجة في المستقبل المنظور».

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية، مساء الأربعاء، يجري فرز الأصوات في الولايات المتحدة. ويقترب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من الفوز بعد حصوله على ولايات حاسمة، أخيراً، وفقاً لتقديرات خبراء.

وحاول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التدخل قضائياً في فرز الأصوات، داعياً إلى وقف عملية الفرز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news