الأمم المتحدة تحذّر من مشكلة الجوع في العالم

المصدر: بودابست ■د.ب.أ

تتفاقم مشكلة الجوع في العالم، وبعض الدول في إفريقيا والشرق الأوسط يمكن قريباً أن تنزلق إلى مجاعة، إذ إن الصراعات، والصعوبات الاقتصادية، والطقس السيئ، وأزمة فيروس كورونا، كل ذلك يعرقل الوصول إلى الغذاء، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس.

وهذا التحذير صادر عن الأمم المتحدة، التي قالت إن مناطق في بوركينا فاسو وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن تواجه مجاعة، إذا تصاعد الصراع، وأصبح من الصعب وصول المساعدات الإنسانية في الأشهر المقبلة.

ويتزايد انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي، وتواجه 16 دولة أخرى خطر زيادة الجوع بشكل أكبر، طبقاً لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الغذاء العالمي، التابعتان للأمم المتحدة.

وقال مدير شؤون الحالات الطارئة في منظمة الفاو دومينيك بورجيون، في بيان: «هذا التقرير يمثل دعوة واضحة لاتخاذ إجراء عاجل».

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