كلمة مرتقبة لبايدن إلى الشعب الأميركي

المصدر: ويلمنغتون - أ. ف. ب

يتوجه المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن بكلمة للأميركيين مساء الجمعة وفق ما أفاد مصدر من حملته وكالة فرانس برس، ويأتي ذلك مع تفوقه حتى الآن على منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نتائج فرز أصوات ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وذكرت تقارير وسائل إعلام أميركية متعددة من بينها «فوكس نيوز» و«سي إن إن» و«سي بي إس» أن بايدن، سيدلي بكلمة خلال وقت الذروة وهى فترة كثافة المشاهدة والاستماع اليوم الجمعة.

ومن المزمع أن يتحدث نائب الرئيس السابق باراك أوباما من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ولم يعلن جو بايدن (77 عاما) فوزه في السباق الرئاسي، لكن الرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي اعتبرت الجمعة أنه من «الواضح» أنه «سيفوز بالبيت الأبيض» ووصفته بـ«الرئيس المنتخب».

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