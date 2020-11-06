بايدن قاب قوسين أو أدنى من البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - رويترز

تمكن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن من زيادة الفارق الذي يتقدم به على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا الحاسمتين الجمعة وبات قاب قوسين أو أدنى من الفوز في سباق البيت الأبيض بعد ثلاثة أيام من إغلاق مراكز الاقتراع.

وقال مركز إديسون للأبحاث إن بايدن حصل على 253 صوتا في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز مقابل 214 لترامب. والفوز في بنسلفانيا وأصواتها العشرين في المجمع الانتخابي سيمنح بايدن أكثر من الأصوات المطلوبة لحسم الانتخابات وعددها 270.

وسيصبح بايدن (77 عاما) الرئيس المقبل للولايات المتحدة أيضا إذا فاز باثنتين من الولايات الثلاث: جورجيا ونيفادا وأريزونا، ولا تزال عملية فرز الأصوات جارية في كل تلك الولايات لكنه متقدم فيها بفارق طفيف الجمعة.

ومع اقتراب بايدن من النصر، قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يلقي خطابا للأمة مساء الجمعة. وقد تكون تلك التصريحات خطاب النصر، وقال مساعد لبايدن إنه قد يتم إعلانه فائزا خلال ساعات.

وفي كل من بنسلفانيا وجورجيا، تقدم بايدن على ترامب مدعوما بقوة الأصوات المرسلة عبر البريد التي جرى الإدلاء بها من مراكز حضرية تعتبر معاقل للديمقراطيين مثل فيلادلفيا وأتلانتا.

واحتشد مئات من الديمقراطيين خارج موقع لفرز الأصوات في فيلادلفيا وهم يرتدون قمصانا صفراء كتب عليها «احصوا كل صوت».

وفي ديترويت، احتج حشد من أنصار ترامب بعضهم يحمل سلاحا خارج موقع لإحصاء الأصوات وهم يلوحون برايات ويهتفون «قاتلوا».

ومع تلاشي فرصه في ولاية رئاسية ثانية، صعد ترامب من هجماته التي لا سند لها على النتائج وظهر في البيت الأبيض مساء الخميس ليقول إن الانتخابات «سُلبت» منه.

وخيم شعور قاتم على الأجواء في البيت الأبيض الجمعة حيث كان الرئيس يتابع شاشات التلفزيون ويتحدث لمستشاريه عبر الهاتف. وقال أحد المستشارين إن من الواضح أن السباق بدأ يميل ضد ترامب لكنه ليس مستعدا بعد بالاعتراف بالهزيمة.

وبدأت حملة ترامب الانتخابية في رفع سلسلة من الدعاوى القضائية في ولايات حاسمة لكن خبراء قانونيين رجحوا فشل تلك الجهود في تغيير نتيجة الانتخابات.

وقال مات مورجان المستشار العام لحملة ترامب في بيان الجمعة إن عمليات التصويت في جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا شابتها كلها مخالفات، وإن ترامب سينتصر في النهاية في أريزونا.

وقال «هذه الانتخابات لم تنته بعد... بايدن يعتمد على تلك الولايات في زعمه الفارغ بالفوز بالبيت الأبيض.. لكن بمجرد انتهاء عملية الانتخابات سيفوز الرئيس بولاية ثانية».

وأضاف أن الحملة ستسعى لإعادة فرز الأصوات في جورجيا كما ستفعل في ويسكونسن التي فاز فيها بايدن بفارق يفوق 20 ألف صوت. وقال مركز إديسون للأبحاث إن إعادة الفرز لم تسفر من قبل عن تغيير نتيجة بهذا الفارق.

وقال مسؤولون في جورجيا الجمعة إنهم يتوقعون إعادة إحصاء الأصوات، إذ أن من المسموح لأي مرشح طلب ذلك إذا لم يتجاوز الهامش النهائي 0.5 %، وهذا ما عليه الحال في الوقت الراهن.

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