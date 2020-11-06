ترمب يتعهد بمواصلة الكفاح ومعاركه القانونية
تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا مساء اليوم الجمعة في وقت ذروة المشاهدة.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".
ومن المتوقع أن يلقي بايدن خطابا مساء اليوم الجمعة في وقت ذروة المشاهدة.
وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض "سنواصل هذه العملية من خلال كل زاوية قانونية ممكنة لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا. لن أتخلى أبدا عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".
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