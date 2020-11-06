سناتور جمهوري: ترمب مخطئ في قوله إن الانتخابات مزورة
انتقد السناتور الجمهوري ميت رومني دونالد ترامب الجمعة لتكراره، دون دليل، أن الانتخابات الرئاسية اتسمت بالتزوير معتبرا أن كلام الرئيس يضعف المؤسسات ويؤجج التوتر.
وكتب رومني الذي تشهد علاقته بالرئيس الأميركي توترا على تويتر "من حق الرئيس أن يدعو إلى إعادة فرز" الأصوات و"أن يدعو إلى التحقيق في المخالفات المزعومة عندما يكون هناك دليل" لكن "من الخطأ القول إن الانتخابات مزورة وفاسدة ومسروقة".
وأضاف المرشح السابق للبيت الأبيض "هذه التصريحات تضر بمسألة الحرية هنا وفي جميع أنحاء العالم وتضعف المؤسسات التي هي في قلب الجمهورية وتؤجج مشاعر مدمرة وخطيرة".
وادعى دونالد ترامب مرة جديدة الخميس أن هناك تزويرا في الانتخابات، دون تقديم أي دليل على ذلك.
وكتب رومني الذي تشهد علاقته بالرئيس الأميركي توترا على تويتر "من حق الرئيس أن يدعو إلى إعادة فرز" الأصوات و"أن يدعو إلى التحقيق في المخالفات المزعومة عندما يكون هناك دليل" لكن "من الخطأ القول إن الانتخابات مزورة وفاسدة ومسروقة".
وأضاف المرشح السابق للبيت الأبيض "هذه التصريحات تضر بمسألة الحرية هنا وفي جميع أنحاء العالم وتضعف المؤسسات التي هي في قلب الجمهورية وتؤجج مشاعر مدمرة وخطيرة".
وادعى دونالد ترامب مرة جديدة الخميس أن هناك تزويرا في الانتخابات، دون تقديم أي دليل على ذلك.
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