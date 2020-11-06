جورجيا تتوقع "إعادة فرز الأصوات"بسبب الهامش الصغير بين ترامب وبايدن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر إنه يتوقع إعادة فرز الأصوات بسبب الهامش الصغير بين المرشحين الدميقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رافنسبرغر قوله إن عدد الأصوات الباقية التي لم يتم فرزها بالولاية 4169 صوتا، فيما أفاد مركز إديسون للأبحاث بأن بايدن يتقدم على ترامب بهامش 1579 صوتا في الولاية.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت الإحصاءات أن بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من ترامب.

وتشي هذه التطورات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض للفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

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