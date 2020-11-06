آخر التطورات في نتائج الولايات الأميركية الحاسمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



اقترب المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من الفوز، بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا جورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتا من المجمع الانتخابي.

وأظهرت آخر بيانات وكالة أسوشيتد برس تقدم بايدن بنسبة 49.4 في المئة في بنسلفانيا، مقابل 49.3 في المئة لمنافسه، بعد فرز 98 في المئة من الأصوات، بعد أن ظل ترامب متقدما في هذه الولاية خلال الأيام الماضية.

وفي جورجيا، يتعادل المرشحان حاليا عند نسبة 49.4 في المئة مع استمرار عد الأصوات وتقدم بايدن بنحو ألف صوت. وكان ترامب قد توقع في كلمته التي أعقبت التصويت، الثلاثاء، فوزه بهذه الولاية التي تمتلك 16صوتا في المجمع الانتخابي، وفي ذلك الوقت كان متقدما بنسبة 2.5 في المئة.

وفي وقت مبكر الجمعة، كان بدين متقدما على بايدن هناك بحوالي 900 صوت، إلا أنه هناك آلاف الأصوات التي ينتظر فرزها، من بينها أصوات ناخبين في منطقة أتلانتا التي تصوت عادة للديمقراطيين.

وفي ولاية ألاسكا، توقعت فوكس نيوز، فوز ترامب بها، إلا أن آخر البيانات تظهر أنه تم فرز نحو 50 في المئة من الأصوات فقط، ولا يتوقع الإعلان عن النتائج قبل العاشر من نوفمبر، بحسب أسوشيتد برس.

وفي نيفادا، التي يتوقع أن تعلن نتائجها يوم الجمعة، يتقدم بايدن بفارق نحو 11 ألف صوت على ترامب، بعد فرز 89 في المئة من الأصوات.

ويملك بايدن حاليا 264 مقعدا في المجمع الانتخابي، ويحتاج إلى الفوز بواحدة من هذه الولايات المتأرجحة فقط حتى يرفع رصيده إلى 270 مقعدا ويصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وتشهد انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.

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