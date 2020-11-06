وزير خارجية ألمانيا عن الانتخابات الأميركية: على الجميع التحلي بالصبر

المصدر: برلين - د. ب. أ

في ضوء النتائج غير الواضحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى التحلي بالصبر.

وذكر ماس في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) إن المرشح الديمقراطي جو بايدن على حق حيث قال: «على الجميع التحلي بالصبر... نتائج الانتخابات متقاربة في كل مكان».

وذكر ماس أنه لا يعتبر إعادة الفرز في حال الفروق الضئيلة في النتائج «عملية إشكالية إلى هذا الحد»، موضحا أن هذا هو الحال أيضا في ألمانيا مع الفوارق الضئيلة في نتائج الانتخابات، وقال: «ما زلت آمل أن تكون هناك نتيجة في المستقبل المنظور».

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأربعاء، يُجرى فرز الأصوات في الولايات المتحدة. ويقترب جو بايدن من الفوز بعد حصوله على ولايات حاسمة مؤخرا، وفقا لتقديرات خبراء.

وحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل قضائيا في فرز الأصوات، داعيا إلى وقف عملية الفرز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news