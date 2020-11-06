مواقع التواصل تُخفق في احتواء معلومات ترامب الخاطئة

المصدر: واشنطن ■رويترز

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأنصاره يملأون وسائل التواصل الاجتماعي بمزاعم خاطئة عن النصر وبأحاديث بلا دليل عن تزوير التصويت، حذرت المواقع مستخدميها من أن الانتخابات لم تُحسم بعد.

وتمثل المنشورات التي تظهر على «تويتر» و«فيس بوك» ومواقع أخرى، اختباراً على أرض الواقع للقواعد التي يتشدق بها العالم الافتراضي عن مكافحة المعلومات المضللة عن الانتخابات.لكن من غير الواضح إن كانت التحذيرات وملحوظات التحقق من المعلومات، والتي عادة ما توضع بعد تداول المنشورات عشرات الآلاف من المرات، تحدّ بالفعل من انتشار مزاعم لا أساس لها.

وقالت المديرة التنفيذية المشاركة لمجموعة «فري برس» المعنية بالدفاع عن حرية تداول المعلومات، جيسيكا غونزاليس: «نحن على الحافة هنا. نحن نختبر تجربتنا الديمقراطية و(فيس بوك) لم يتصرف بالشكل الصحيح».

وتوالت طوال أول من أمس مزاعم خاطئة لا تقوم على سند.

ففي البداية، قال ترامب إنه فاز، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

كما وضع «فيس بوك» تحذيراً على مزاعم بلا أسانيد عن عدم احتساب أصوات لمصلحة ترامب، لأن الناخبين استخدموا أقلام فلوماستر في التصويت، لكن الزعم انتشر وجرى تداوله مئات الآلاف من المرات.

- مجموعة «فري برس»: «فيس بوك» لم يتصرّف بالشكل الصحيح.

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