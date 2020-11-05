قمة استثنائية في 3 و4 ديسمبر في الأمم المتحدة حول وباء «كوفيد-19»

المصدر: الأمم المتحدة - أ.ف. ب

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس عقد قمة استثنائية في الثالث من ديسمبر والرابع منه في نيويورك مكرسة لـ«كوفيد-19» لتعزيز التنسيق العالمي.

ويتوقع أن تنعقد القمة عبر الإنترنت مبدئيا. وتعقد القمة التي تناقش فكرتها منذ يونيو بمبادرة من حركة دول عدم الانحياز، على مستوى قادة الدول والحكومات على ما جاء في قرار أقر بغالبية 150 دولة من أصل 190 في الجمعية العامة.

ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

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