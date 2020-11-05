ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لتشكيل شرطة أمن حدودية

المصدر: باريس - د. ب. أ

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى تشكيل «شرطة أمن حقيقية» للحدود الخارجية لمنطقة الشينغن ذات الحدود المفتوحة بالاتحاد الأوروبي.

وأعلن ماكرون الذي تحدث خلال زيارة إلى الحدود الإسبانية، عن أن أعداد الشرطة والجنود على الحدود الداخلية لفرنسا مع الدول الأخرى في منطقة الشينغن سوف تتضاعف من 2400 إلى 4800.

وتأتي الخطوة بعد أيام من مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم إرهابي بسكين في كنيسة في نيس.

وبحسب المسؤولين الفرنسيين والإيطاليين، فإن المشتبه به الرئيس هو مواطن تونسي وصل إيطاليا بالبحر قبل أن يشق طريقه إلى فرنسا قبل فترة قصيرة من الهجوم.

وقال ماكرون إنه في حين لا يزال من المبكر للغاية التأكد من تفاصيل هجوم نيس، من الواضح أن «الهجمات الإرهابية يمكن تنفيذها من جانب أشخاص استخدموا تدفق الهجرة لتهديد الأراضي الوطنية لفرنسا».

وقال ماكرون إنه سوف يقدم مقترحات بشأن شرطة خاصة بحدود الشينغن وغيرها من التدابير لتعزيز المنطقة قبل قمة أوروبية في ديسمبر.



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