انتكاسة جديدة لترامب.. بايدن يفوز بولاية ميشيغن
فاز المرشّح الديموقراطي جو بايدن الأربعاء في ولاية ميشيغن الرئيسيّة، بحسب ما أفادت شبكتا "سي ان ان" و"ان بي سي"، ما يُمثّل انتكاسةً كبيرة للرئيس دونالد ترامب الذي فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016.
وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأميركيّة، تمنح بايدن 16 صوتاً من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.
وهذه الولاية التي كانت تُمثّل القلب النابض لصناعة السيّارات الأميركيّة، تمنح بايدن 16 صوتاً من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264، مقابل 214 لصالح ترامب. ولم تُعلن بعد نتائج التصويت في خمس ولايات بينها بنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشماليّة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news