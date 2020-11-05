بايدن يقول إنه يتوقع الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الخميس إنه يتوقع الفوز بالانتخابات، معبرا عن اعتقاده بأن من الواضح أن حملته تحقق النصر فيما يكفي من الولايات للفوز بالرئاسة.
وقال بايدن "بعد ليلة طويلة من الإحصاء من الواضح أننا نفوز بولايات كافية لنحقق 270 صوتا في المجمع الانتخابي مطلوبة للفوز بالرئاسة... لست هنا لأعلن أننا فزنا.. لكنني هنا لأعلن أننا تعتقد أننا سنكون الفائزين عندما ينتهي إحصاء الأصوات".
وقال بايدن "بعد ليلة طويلة من الإحصاء من الواضح أننا نفوز بولايات كافية لنحقق 270 صوتا في المجمع الانتخابي مطلوبة للفوز بالرئاسة... لست هنا لأعلن أننا فزنا.. لكنني هنا لأعلن أننا تعتقد أننا سنكون الفائزين عندما ينتهي إحصاء الأصوات".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news