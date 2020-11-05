اطلاق خدمات شبكات الجيل الخامس في فرنسا هذا الشهر
أعطت السلطات في فرنسا الأربعاء الضوء الأخضر للشركات المشغلة للجيل الخامس لشبكات الخليوي للبدء بالعمل هذا الشهر، بعد انهاء مناقصة لتوزيع الترددات.
وأعلنت الهيئة الفرنسية الناظمة للاتصالات "آرسيب" أن عائدات المناقصة بلغت 2,8 مليار يورو (3,3 مليار دولار) من أربع شركات مشغلة.
وأضافت أن شبكات الجيل الخامس لهذه الشركات يمكن أن تبدأ عملياتها التجارية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها أشارت الى انه يرجح بسبب بعض الاجراءات الرسمية أن تتمكن الشركات من اطلاق الخدمة بين 20 و30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشكل تقنية الجيل الخامس قفزة هائلة على صعيد سرعة نقل البيانات لاسلكيا، ما يمهد الطريق لتحقيق تقدم في مجال السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز والرعاية الصحية وغيرها الكثير، لما توفره هذه التقنية من قدرة لأجهزة الاستشعار بالاتصال بالخوادم بطريقة فورية تقريبا.
وأعلنت الهيئة الفرنسية الناظمة للاتصالات "آرسيب" أن عائدات المناقصة بلغت 2,8 مليار يورو (3,3 مليار دولار) من أربع شركات مشغلة.
وأضافت أن شبكات الجيل الخامس لهذه الشركات يمكن أن تبدأ عملياتها التجارية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها أشارت الى انه يرجح بسبب بعض الاجراءات الرسمية أن تتمكن الشركات من اطلاق الخدمة بين 20 و30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتشكل تقنية الجيل الخامس قفزة هائلة على صعيد سرعة نقل البيانات لاسلكيا، ما يمهد الطريق لتحقيق تقدم في مجال السيارات ذاتية القيادة والواقع المعزز والرعاية الصحية وغيرها الكثير، لما توفره هذه التقنية من قدرة لأجهزة الاستشعار بالاتصال بالخوادم بطريقة فورية تقريبا.
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