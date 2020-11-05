حملة ترامب تتقدم بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغان وويسكونسن.

واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية بمنع «مراقبيها» من الاقتراب لمسافة تقل عن نحو ثمانية أمتار من الموظفين المكلفين الفرز.

وقال نائب مدير حملة ترامب غاستن كلارك «قدّمنا التماسا آخر لوقف الفرز بانتظار (اعتماد) شفافية حقيقية» وتأكد الجمهوريين من أن عمليات الفرز تتم علانية ووفقا للقانون.

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