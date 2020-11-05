رئيس وزراء سلوفينيا يهنئ ترامب بالفوز قبل ظهور النتائج

المصدر: ليوبليانا - أ.ف.ب

هنأ رئيس الوزراء السلوفيني المحافظ يانيز يانشا، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بإعادة انتخابه رئيساً على الرغم من الغموض الذي يحيط بنتيجة الانتخابات الأميركية وقبل إعلان النتائج.

وقال يانشا، الذي تتحدر السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب من بلاده، في تغريدة : «من الواضح جداً أن الشعب الأميركي انتخب ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى».

وأضاف: «وسائل الإعلام تنكر ذلك بتأخيرات ومعلومات كثيرة، لكن نصر رئيس الولايات المتحدة النهائي أكبر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news