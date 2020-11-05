419 وفاة جديدة بـ «كورونا» في إيران

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 419 حالة وفاة و8452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في إيران ارتفع ليتجاوز 646 ألفاً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 36 ألفاً و579 حالة.

ولفتت إلى أن 5426 من المصابين في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 500 ألف.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

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