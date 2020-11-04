«تويتر» و«فيس بوك» تضعان تحذيرات على تغريدات لترامب باعتبارها مضللة

المصدر: لندن - رويترز

وضعت شركتا «فيس بوك» و«تويتر» علامة على بعض منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الانتخابات الرئاسية فيما يتواصل فرز الأصوات، في اختبار حقيقي لقواعدهما الخاصة بالتعامل مع المعلومات المضللة والادعاءات المبكرة بالفوز.

وتخضع الشركتان لتدقيق شديد بشأن أسلوب مراقبة نشر المعلومات الكاذبة والمخالفات المتعلقة بالانتخابات على منصتيهما. وفي الأسابيع التي سبقت انتخابات الثلاثاء تعهدتا باتخاذ إجراءات بشأن منشورات أي مرشح يحاول إعلان فوزه مبكرا.

وأخفى موقع «تويتر» تغريدة لترامب تقول «نتقدم بفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات» خلف علامة تشير أنها قد تكون مضللة وقيد قدرة المستخدمين على مشاركة المنشور.

كما أضاف موقع «فيس بوك» أيضا علامة إلى نفس المنشور تقول «قد تكون النتائج النهائية مختلفة عن فرز الأصوات الأولية فيما يتواصل فرز الأصوات لأيام أو أسابيع».

لكن «تويتر» لم يضع علامة على منشور آخر قال فيه ترامب إنه سيدلي ببيان وأضاف «فوز كبير!». وقالت متحدثة إن السبب في ذلك هو أن اللغة كانت غامضة وغير واضحة فيما يتعلق بالانتصار المزعوم.

وأضاف «فيس بوك» إشعارا إلى هذا المنشور يقول «لا يزال يتم فرز الأصوات. الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 لم يعرف بعد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news