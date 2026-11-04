البيت الأبيض يذكّر الأميركيين: ترامب لا يزال رئيسكم

أوردَ البيت الأبيض على منصة "إكس" الأربعاء عقب الخسائر القاسية للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي منشورا جاء فيه "ترامب لا يزال رئيسكم"، ما لبث أن اثار ردود فعل ساخرة.

وأرفق البيت الأبيض هذه الجملة بصورة للرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضوي، بدت فيها نظرته معبّرة عن التحدي، من خلال حاجبيه المقطّبَين، وقبضتيه المغلقتين.

واثار المنشور آلاف التعليقات الساخرة حتى الآن في أقل من ساعتين.