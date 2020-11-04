إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم تيغراي بعد هجوم على جيشها

المصدر: أديس أبابا - أ. ف. ب

أعلنت الحكومة الإثيوبية الاتحادية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في إقليم تيغراي في الشمال بعدما اتهم رئيس الوزراء آبي أحمد "جبهة تحرير شعب تيغراي" الحزب الحاكم في هذه المنطقة بـ"مهاجمة قاعدة عسكرية فدرالية"، وأعلن عن رد على الهجوم.

وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا في عدد السكان وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة.

وقال رئيس الحكومة الإثيوبية في رسالة وضعها على موقعي "فيسبوك وتويتر" للتواصل الاجتماعي حوالى الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، إن "جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت معسكراً للجيش الفيدرالي في تيغراي".

وأضاف: "قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر".

وبعد ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه: "بما أن الوضع وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن منعه أو السيطرة عليه من خلال الآليات المعتادة لحفظ النظام، تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء ولاية تيغراي".

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