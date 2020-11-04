إيطاليا تفرض حظر تجول من الساعة 10 مساءً

المصدر: روما - أ ف ب

وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، مرسوماً يقضي بحظر التجول في جميع أنحاء بلاده عند الساعة العاشرة مساء، إلى الخامسة صباحاً، بتوقيت بلاده، اعتباراً من غد الخميس، ولا يمكن التنقل خلال هذا الوقت إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة يجب تبريرها، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفرضت الحكومة الإيطالية قيوداً أخرى يفترض أن يكشف كونتي تفاصيلها، اليوم الأربعاء، وستطبق حتى الثالث من ديسمبر المقبل، بما في ذلك إغلاق مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت إيطاليا أول دولة تضررت في أوروبا بوباء كوفيد-19 في فبراير الماضي. وقد سُجلت فيها حتى الآن أكثر من 39 ألف وفاة من أكثر من 750 ألف إصابة.

وبموجب هذا المرسوم الجديد سيتم تقسيم المناطق العشرين في إيطاليا، حسب وسائل الإعلام، إلى ثلاثة قطاعات أخضر وبرتقالي أحمر حسب خطورة الوضع الوبائي.

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