الولايات التي فاز بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أظهرت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

أما الولايات الي فاز فيها ترامب فجاءت كالتالي:

- إنديانا:    ( 11  )  من أصوات المجمع الانتخابي

- كنتاكي:  ( 8  )  من أصوات المجمع الانتخابي

- وست فيرجينيا: ( 5  )  من أصوات المجمع الانتخابي

- أوكلاهوما: ( 7  )  من أصوات المجمع الانتخابي

- تينيسي: (  11 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- ألاباما: (  9  )  من أصوات المجمع الانتخابي

- أركانساس: (   6 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- ميسيسبي: (  6 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- وايومينج:  (  3 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- ساوث داكوتا: (  3 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- نورث داكوتا: (3 )  أصوات بالمجمع الانتخابي

- ساوث كارولاينا:  (  9 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- لويزيانا: (  8 )  من أصوات المجمع الانتخابي

- نبراسكا:

- داكوتا الشمالية:

- داكوتا الجنوبية:

ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة

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