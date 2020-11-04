الولايات التي فاز بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى الآن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت المؤشرات الأولية بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية إنديانا وكنتاكي في السباق نحو البيت الأبيض على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

أما الولايات الي فاز فيها ترامب فجاءت كالتالي:

- إنديانا: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- كنتاكي: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- وست فيرجينيا: ( 5 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أوكلاهوما: ( 7 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- تينيسي: ( 11 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ألاباما: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- أركانساس: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ميسيسبي: ( 6 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- وايومينج: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- ساوث داكوتا: ( 3 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نورث داكوتا: (3 ) أصوات بالمجمع الانتخابي

- ساوث كارولاينا: ( 9 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- لويزيانا: ( 8 ) من أصوات المجمع الانتخابي

- نبراسكا:

- داكوتا الشمالية:

- داكوتا الجنوبية:

ويحتاج أيّ مرشّح رئاسي إلى أصوات 270 ناخباً كبيراً للفوز بالرئاسة

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