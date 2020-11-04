كامالا هاريس لترامب: الجمهوريون خائفون من التصويت عبر البريد.. والحديث عن التلاعب "غير مقبول"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة الرئيس كامالا هاريس من ميشيغان، إن جو بايدن يعرف كيف يتصرف للحفاظ على اتحاد الأميركيين.

وأكدت في خطاب، أن "بايدن تعلم من التاريخ الأميركي كيف يتعامل مع التفرقة على أساس العرق، الخيارات واضحة أمامنا واليوم هو اليوم الذي ننتظره منذ وقت للتغيير".

وذكرت أن "كل الأمور في الولايات المتحدة على المحك لذلك أدعوكم للتصويت اليوم، ويجب أن نتعامل مع المعاملات العنصرية".

وأكدت أن "الجمهوريين خائفون من التصويت عبر البريد لأنهم يدركون شعبية الديمقراطيين"، وأن الذين يرفضون التصويت عبر البريد يسعون لعرقلة الانتخابات.

كما أكدت أن مزاعم التلاعب في الأصوات عبر البريد "أمر غير مقبول"، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي الخاصة بالتصويت عبر البريد.

وأوضحت أن "جو بايدن يُدرك جيدًا الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها وتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد".

وفي وقت سابق قال ترامب، إن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مبشرة وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية.

وأضاف الرئيس الأميركي، خلال زيارة لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة أرلنجتون بولاية فرجينيا، أن إدارته حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، محذرا من تأخير إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "أمر خطير للغاية".

وأكد ترامب، أن "التصويت عبر البريد قد ينتج عنه نتائج سيئة".

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