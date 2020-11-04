المئات يشاركون بمسيرة لدعم «ترامب» في نيجيريا

المصدر: لاغوس - رويترز

شارك المئات من الرجال والنساء في مسيرة، مرتدين قمصاناً عليها صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو شعار حملته الانتخابية دعماً له، رافعين العلم الأميركي ولافتات حملة الحزب الجمهوري للرئاسة، وبعض الأعلام النيجيرية. لكن هذه المسيرة لم تحدث في إحدى الولايات الأميركية، بل كانت في مدينة أونيتشا بشرق نيجيريا.

وكان ترامب قلل من قدر الدول الإفريقية، وقال إن الأفارقة لن يغادروا الولايات المتحدة إذا سمح لهم بالدخول. وفي هذا العام، أضاف نيجيريا وخمس دول أخرى إلى قائمة موسعة للدول الخاضعة لقيود مشددة بشأن منح تأشيرات الدخول.

لكن الملايين في نيجيريا، أكثر دول القارة سكاناً، يحبون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة صاحب العبارات الطنانة.

وقال القس دادي هيزيكياه، من إرسالية المسيح الحي، التي نظمت المسيرة، في تسجيل مصور: «الرئيس ترامب، نتمنى أن نهلل فرحاً بفوزك». وكشف استطلاع لمركز أبحاث «بيو» أن 58% من النيجيريين يثقون بترامب.

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