البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «كورونا»

المصدر: المنامة - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة في البحرين فائقة بنت سعيد الصالح، عن إجازة مملكة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19»، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس «كورونا» من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري، اعتباراً من أمس، بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأكدت الوزيرة الصالح أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة.

ولفتت الوزيرة إلى أن نتائج دراسات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال. وأضافت أن 7700 متطوع شاركوا في التجارب السريرية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news