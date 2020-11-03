ترامب: الخسارة ليست سهلة أبداً ولم أفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه "لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول"، وذلك خلال كلمة للعاملين في مقر حملته في أرلنجتون بولاية فيرجينيا اليوم.

وقال "كما تعلم، الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبداً، ليست كذلك بالنسبة لي".

وقال الرئيس الجمهوري الحالي "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية"، معترفاً بأن صوته كان خشناً بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية.

وأضاف "كان هناك حب في تلك التجمعات".

ولم يكن ترامب وعدة أشخاص آخرين في الغرفة يرتدون كمامات وجه على الرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا.

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