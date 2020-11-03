النمسا: منفذ هجوم فيينا «خدع» برنامج إعادة تأهيل المتطرفين

المصدر: فيينا - وكالات

قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر إن منفذ الاعتداء الدامي في فيينا مساء الإثنين نجح في «خداع» برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

وفي أبريل 2019 حكم منفذ الهجوم الإرهابي بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش»، ولكن تم الإفراج عنه في شكل مبكر الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين.

وقال نيهامر في مؤتمر صحافي متلفز: ، أن الشرطة نفذت 18 عملية دهم واعتقلت 14 شخصاً في إطار تحقيقاتها بشأن عملية إطلاق النار الدامية في العاصمة، والتي أسفرت عن 4 قتلى و22 إصابة.

كما أكد الوزير عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الهجوم الدامي نفذه أكثر من مهاجم واحد، لافتاً إلى أن المواد المصورة التي اطلعت عليها الشرطة «لا تظهر في الوقت الحالي أي أدلة على وجود مهاجم ثان».

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