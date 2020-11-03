البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح «كورونا»

المصدر: المنامة - بنا

أعلنت وزيرة الصحة في البحرين فائقة بنت سعيد الصالح عن إجازة مملكة البحرين الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد-19»، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس «كورونا» من أبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري اعتباراً من اليوم بهدف توفير وسائل الأمان لهم وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وأكدت الوزيرة الصالح أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة.

وأوضحت الوزيرة أن انتشار الجائحة حول العالم يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتمكين المنظومة الصحية من مواصلة العمل على احتواء الفيروس وتقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح.

ولفتت الوزيرة إلى أن نتائج دراسات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، مضيفة أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لنفس اللقاح تسير في البحرين بكل سلاسة ودون تسجيل أي أعراض خطيرة.

وأضافت أن 7700 متطوع شاركوا في التجارب السريرية وأنه تم إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لجميع المتطوعين.

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