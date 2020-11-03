انتشال طفلة على قيد الحياة بعد 91 ساعة على زلزال تركيا

المصدر: بايرقلي (تركيا) - أ.ف. ب

تمكنت فرق الإغاثة الثلاثاء من سحب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت أنقاض مبنى مهدم من جراء الزلزال القوي الذي ضرب غرب تركيا بعد 91 ساعة على وقوعه فيما بلغت حصيلة الضحايا أكثر من مئة قتيل.

وبعد أربعة أيام على وقوع الزلزال الجمعة والذي الحق أضرارا كبرى بمنطقة بايرقلي في محافظة إزمير أعلنت الهيئة الحكومية التركية لإدارة الكوارث أن حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر ارتفعت إلى أكثر من مئة قتيل.

وكتب رئيس بلدية إزمير تونج سويار على «تويتر» «شهدنا معجزة بعد 91 ساعة على وقوع الزلزال. انتشل رجال الإنقاذ عايدة البالغة من العمر أربع سنوات وهي على قيد الحياة». وأضاف «إلى جانب الألم الكبير الذي عشناه، لدينا هذا الفرح أيضا».

وفيما أشار رئيس البلدية إلى أن عمر الطفلة اربع سنوات، عاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وأوضح أنها تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس أن الطفلة نقلت خارج أنقاض المبنى ولفت ببطانية وكانت تنادي والدتها فيما كانت الحشود الحاضرة تصفق وعانق عدد منهم بعضهم البعض وكان آخرون يبكون تأثرا.

وأشار التلفزيون التركي الرسمي إلى أن اسم الفتاة عايدة جيزغين. وأوردت شبكة «إن تي في» التركية أن الطفلة طلبت على الفور بعض الماء.

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