هجوم مسلّح في فيينا يستهدف 6 مواقع ويسفر عن قتيلين أحدهما مشتبه به
أعلنت الشرطة النمساوية، الثلاثاء، أنّ مسلّحين أطلقوا النار في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم.وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "حصل إطلاق نار في ستّة مواقع" وقد "توفي شخص واحد وأصيب عديدون" آخرون بجروح، مشيرة إلى أنّ "عناصر الشرطة أطلقوا النار على مشتبه به وأردوه قتيلاً".
وأضافت التغريدة أنّ الهجوم الذي وقع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، شارك فيه "العديد من المشتبه بهم المسلّحين ببنادق".
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