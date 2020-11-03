الجزائر: 66.8% من الناخبين صوّتوا بـ «نعم» على الاستفتاء الدستوري

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

صوّت 66.8% من الناخبين الجزائريين بـ«نعم» على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري الذي شهد نسبة امتناع قياسية، وفق ما أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات، محمد شرفي، أمس.

وقال شرفي، في مؤتمر صحافي، إن 33.20% صوّتوا بـ«كلا»، معتبراً أن «التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحدٍّ آخر لبناء الجزائر الجديدة».

وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم.

وصوّت فقط خُمس الناخبين المسجّلين لمصلحة التعديل الدستوري.

وأضاف شرفي أن «ظروف سريان الاستفتاء شكلت تحدياً لأي تحرك سياسي مهما كانت طبيعته»، في إشارة إلى القيود المفروضة في إطار مكافحة وباء «كوفيد-19». وأشار إلى أن «إقبال المواطن على صناديق الاقتراع رغم (تفشي) الوباء ما هو إلا دليل على استجابته لنداء الوطن».

وتابع «التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحدٍّ آخر لبناء الجزائر الجديدة، بدأ بحراك مبارك في 22 فبراير (2019) من خلال مسار سلمي للتغيير».

ومن المفترض أن يؤسس التعديل الدستوري لـ«جمهورية جديدة»، إلا أنه يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمّنه سلسلة من الحقوق والحرّيات لتلبية تطلّعات الحراك الذي يطالب بإسقاط النظام السياسي القائم.

وكان ناشطو الحراك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.

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