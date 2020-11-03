روسيا تسجل 18.2 ألف إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، أمس، تسجيل 18 ألفاً و257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و238 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضاً في عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع معدلات أول من أمس التي بلغت 18 ألفاً و665 إصابة، و245 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ مليوناً و655 ألفاً و38 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28 ألفاً و473 حالة وفاة، وتماثل 10 آلاف و360 مريضاً جديداً للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين مليوناً و236 ألفاً و33 شخصاً.

وأوضح المركز أنه تم إجراء أكثر من 61.5 مليون فحص حتى الآن، منها 512 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر المقبل، في انتظار توفير الشركات المصنّعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

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