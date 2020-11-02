الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على جامعة كابول
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في العاصمة الأفغانية الاثنين وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء و جرح آخرين.
و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و يتنافى مع القيم و المبادئ الدينية و الإنسانية.
و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
و أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها الدائم لجميع أشكال العنف و الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن و الاستقرار و يتنافى مع القيم و المبادئ الدينية و الإنسانية.
و أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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