إيطاليا تفرض حظر تجوال ليلي لاحتواء تفشي "كورونا"

المصدر: روما – د.ب.أ

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، أنه سوف يتم تطبيق حظر التجوال ليلا ضمن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن كونتي أيضاً في خطاب أمام مجلس النواب أنه سوف يتم إغلاق المتاحف، كما سوف يتم إغلاق المراكز التجارية في عطلات نهاية الأسبوع، وسوف يتم تمديد التعليم عن بعد ليشمل طلاب المدارس الثانوية.

كما سوف يتم السماح بوجود أعداد أقل من الركاب في وسائل النقل العامة، وسوف يتم تقييد التنقل من وإلى المناطق التي سجلت حالات إصابات مرتفعة.

كما أشار كونتي إلى أنه سوف يتم فرض مزيد من القيود المحلية في المناطق التي بها معدلات إصابة مرتفعة بالفيروس.

ووصف كونتي تطور جائحة كورونا في إيطاليا" بالمقلق للغاية".

وقد أعلنت إيطاليا، التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة، تسجيل 31 ألفا و758 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة السبت الماضي، ونحو 300 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا أمس الأحد أكثر من 29 ألف و900 حالة إصابة جديدة وأكثر من 200 حالة وفاة.

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