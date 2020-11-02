مقاطعة قياسية.. الجزائر: 66.8% من الناخبين صوتوا بـ"نعم" على الاستفتاء الدستوري

المصدر: الجزائر - أ ف ب

صوّت 66.8% من الناخبين الجزائريين بـ"نعم" على الاستفتاء حول تعديل الدستور الجزائري الذي شهد مقاطعة قياسية، وفق ما أعلن رئيس السلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الاثنين.

وقال شرفي في مؤتمر صحافي إن 33.20% صوّتوا بـ"كلا" معتبراً أن "التعبير بكل استقلالية بصوتكم (كمواطنين) هو تحدي آخر لبناء الجزائر الجديدة". وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7%، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد خلال اقتراع مهم.

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